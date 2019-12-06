المشهد اليمني

عاجل : قائد المنطقة العسكرية الرابعة يوجه برفع الاستعداد القتالي في عدن

6 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

اصدر قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري تعميما عاجلا لكافة الجهات العسكرية التابعة للمنطقة الرابعة برفع الاستعداد القتالي .

وجاء في التعميم الذي نشره متحدث المنطقة الرابعة النقيب محمد النقيب على صفحته في فيسبوك : “اللواء فضل حسن العمري قائد المنطقه العسكريه الرابعه يوجه الئ عموم الواحدات العسكريه لرفع اليقضه والاستعداد القتالي لأي خروقات تسعئ لافشال اتفاق الرياض بدئاً بالتصدي لمليشيات الاخوانيه في محور ابين وكافة المحاور”.

وجاء التعميم بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني في أبين ما جعل كثير من المراقبين يتنبأ بانهيار اتفاق الرياض.

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