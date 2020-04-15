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عاجل: قتلى وجرحى في سلسلة كمائن متفرقة نفذتها قوات المقاومة الجنوبية بشبوة وأبين

15 أبريل، 2020
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في عملية نوعية ناجحة ، نفذت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظتي ابين وشبوة عصر اليوم سلسلة كمائن متفرقة استهدفت خلالها موكباً عسكري يتبع ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية كان في طريقه الى محافظة ابين .

وقالت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الجنوبية نصبت اربعة كمائن محكمة لموكباً عسكري متفرق يتبع ميلشيا الإصلاح مكون من 47 طقم عسكري يحمل عيارات متنوعة من مدافع 106 ومضادات 23 ودوشكا ويرافقهم شاحنة ذخيرة وصهاريج مياه وسيارات إسعاف ، حيث تم الترصد للقوة عبر الفرق الاستخباراتية والقتالية التابعة للمقاومة الجنوبية بمحافظتي ابين وشبوة والانقضاض عليها بشكلاً مباشر .

واضافت المصادر أن الاستهداف جرى في مناطق العرم والنجد بمديرية حبان ومنطقة الجرة بمديرية المحفد ، مما أدى إلى انقلاب طقمين عسكريين للميلشا واصتدام طقم آخر في شاحنة نقل بمديرية حبان ، واعطاب طقم يحمل عيار 23 في منطقة النجد ، حيث تم تفريق الموكب وتوقف بعض الآليات والاطقم العسكرية غرب منطقة الجره المحاذية لمحافظة شبوة حتى اللحظة .

وأكدت المصادر أن الكمائن أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا حزب الإصلاح مابين قتيل وجريح، مؤكدة أن سيارات الإسعاف نقلت عدداً من الجرحى إلى مستشفى عتق الحكومي لحقها ثلاثة أطقم أخرى قامت بنقل ماتبقى من خسائر الميلشيا .

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