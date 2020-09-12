عدن تايم

عاجل/ قتيلان في جريمة هزت زنجبار

12 سبتمبر، 2020
0

عثر مساء الجمعة عن جثتي المواطنين صالح علي الحدي وعلاء الحميقاني في مدينة زنجبار بمحافظة ابين.

واكدت مصدر مقربة من المجني عليه هما ان الجاني اتفق معهما على بيع قطعة سلاح لهما جوار الصالة المغلقة شرق مدينة زنجبار، قبل أن يقدم على قتلهما ونهب المبلغ.

وتسببت الجريمة بصدمة واسعة للأهالي.

الجدير بالذكر ان صالح الحدي هو نجل الشهيد علي صالح الحدي القيادي في الحراك الجنوبي التي اغتالته قوات أمنية في العام 2010م بعد مداهمة منزلة بزنجبار واغتالته أمام أسرته وأولاده بصوره بشعة.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

مخاوف في مصر من تصرفات مسافرين يمنيين

12 سبتمبر، 2020

كسر هجوم حوثي هو الأعنف شمالي الضالع

12 سبتمبر، 2020

الزبيدي يشدد على ضرورة عودة الرأس المال المهاجر إلى الداخل

12 سبتمبر، 2020

مناضلو الثورة وأسر الشهداء في عدن يناشدون المحافظ لملس

12 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق