عاجل/ قتيلان في جريمة هزت زنجبار

عثر مساء الجمعة عن جثتي المواطنين صالح علي الحدي وعلاء الحميقاني في مدينة زنجبار بمحافظة ابين.

واكدت مصدر مقربة من المجني عليه هما ان الجاني اتفق معهما على بيع قطعة سلاح لهما جوار الصالة المغلقة شرق مدينة زنجبار، قبل أن يقدم على قتلهما ونهب المبلغ.

وتسببت الجريمة بصدمة واسعة للأهالي.

الجدير بالذكر ان صالح الحدي هو نجل الشهيد علي صالح الحدي القيادي في الحراك الجنوبي التي اغتالته قوات أمنية في العام 2010م بعد مداهمة منزلة بزنجبار واغتالته أمام أسرته وأولاده بصوره بشعة.