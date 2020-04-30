عاجل.. قوات الجيش تستعيد السيطرة على مواقع مهمة في البيضاء

حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، 30/نيسان/2020، تقدما كبيرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع الحمة الاستراتيجية، ومواقع الشبكة واليسبل ونقطة اليسبل في جبهة قانية.

وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.

وأضافت أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر