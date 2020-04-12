كريتر سكاي
عاجل :قوة امنية يقودها المشبق تنفذ حظر تجوال في المعلا
كريتر سكاي/خاص:
افاد مواطنون بقيام مدير المعلا فهد المشبق ترافقه قوة امنية باغلاق المحلات التجارية في الشارع الرئيسي.
افاد مواطنون بقيام مدير المعلا فهد المشبق ترافقه قوة امنية باغلاق المحلات التجارية في الشارع الرئيسي.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان فهد مشبق اشرف على عملية تطبيق حظر التجوال.
واضافوا:تم اغلاق جميع المحلات ومنع المواطنين من التجوال بالشوارع.
ويوم امس اقرت لجنة الطوارئ بالمعلا بتطبيق اجراءات وقائية ابرزها اغلاق المحلات وتنفيذ حظر جزئي من الساعة ٨ مساء وحتى ٧ صباحا.