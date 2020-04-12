كريتر سكاي

عاجل :قوة امنية يقودها المشبق تنفذ حظر تجوال في المعلا

12 أبريل، 2020
0

كريتر سكاي/خاص:

افاد مواطنون بقيام مدير المعلا فهد المشبق ترافقه قوة امنية باغلاق المحلات التجارية في الشارع الرئيسي.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان فهد مشبق اشرف على عملية تطبيق حظر التجوال.
واضافوا:تم اغلاق جميع المحلات ومنع المواطنين من التجوال بالشوارع.
ويوم امس اقرت لجنة الطوارئ بالمعلا بتطبيق اجراءات وقائية ابرزها اغلاق المحلات وتنفيذ حظر جزئي من الساعة ٨ مساء وحتى ٧ صباحا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المشبق المعلا امنية تجوال تنفذ حظر عاجل في قوة يقودها

إقرا أيضا

Photo of المراهنة على تقسيم اليمن أمر خطير

المراهنة على تقسيم اليمن أمر خطير

12 أبريل، 2020
Photo of متحدث الحوثيين .. التحالف شن 12 غارة خلال ست ساعات

متحدث الحوثيين .. التحالف شن 12 غارة خلال ست ساعات

12 أبريل، 2020
Photo of لليوم الثالث على التوالي منع الدخول والخروج من و إلى المهرة احترازاً من انتشار “كورونا”

لليوم الثالث على التوالي منع الدخول والخروج من و إلى المهرة احترازاً من انتشار “كورونا”

12 أبريل، 2020
Photo of دفاعات التحالف تعترض صاروخاً باليستياً في مأرب

دفاعات التحالف تعترض صاروخاً باليستياً في مأرب

12 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق