عاجل :قوة امنية يقودها المشبق تنفذ حظر تجوال في المعلا

افاد مواطنون بقيام مدير المعلا فهد المشبق ترافقه قوة امنية باغلاق المحلات التجارية في الشارع الرئيسي.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:ان فهد مشبق اشرف على عملية تطبيق حظر التجوال.

واضافوا:تم اغلاق جميع المحلات ومنع المواطنين من التجوال بالشوارع.

ويوم امس اقرت لجنة الطوارئ بالمعلا بتطبيق اجراءات وقائية ابرزها اغلاق المحلات وتنفيذ حظر جزئي من الساعة ٨ مساء وحتى ٧ صباحا.