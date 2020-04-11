عاجل: لجنة الطوارئ في لحج تقر حظر التجوال من الرابعة عصرا حتى الخامسة فجرا

اقرت اللجنة الفرعية للطوارئ بمحافظة لحج اليوم تطبيق حظر تجوال جزئي بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن على وجه الخصوص، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

ويسري حظر التجوال من الساعة الرابعة عصراً حتى الخامسة فجراً، بدءاً من يوم غدٍ الأحد الموافق 12 أبريل حتى إشعار آخر على ان تتولى الأجهزة الأمنية ضبط المخالفين.

كما أقرت اللجنة برئاسة المحافظ أحمد تُركي، إغلاق المساجد في كافة مديريات المحافظة ابتداءً من يوم غدٍ، والمنافذ البحرية، ومنع دخول اللَّاجئين من دول القرن الأفريقي.

وأقر الاجتماع، دعم مراكز الحجر الصحي التابعة لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومستشفى ابن خلدون بمدينة الحَوطَة، وإيقاف جميع الانشطة الرياضية، ومنع تنقُّل المواطنين بوسائل المواصلات العامة تجنباً لنقل العدوى ما بين الرُكَّاب.

ودعا المحافظ جميع المواطنين، إلى أن يكونوا عند مستوى المسؤولية والتعامل الجاد مع خطورة جائحة كورونا وعدم الاستهتار بالإجراءات الاحترازية والاتعاظ مما حدث في بقية دول العالم.