ابابيل نت

عاجل : مبادرة اممية جديدة من ثلاثة بنود لوقف الحرب في اليمن.. وهذه ابرز محاورها

10 أبريل، 2020
0

أعلن المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريغيث، ملامح مبادرته لوقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد، مشيرا إلى تسليمها للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وكشف عن شمول المبادرة ثلاثة مقترحات، تبدأ بإقرار وقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، ويكون خاضعًا للمساءلة، يتبعها مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن المدنين، وبناء الثقة بين الأطراف، وصولا إلى استئناف العملية السياسية.

ولفت في بيان، اليوم الخميس، إلى مبادرة لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن المبعوث الأممي إلى اليمن، يعمل على تعديل مبادرته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف.
وأعلن التحالف العربي، أمس الأربعاء، وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين، دعمًا لمبادرة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث.

وعبر غريفيث، عن تطلعه لاجتماع مختلف الأطراف عبر اجتماع افتراضي، عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن، لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابرز الحرب اليمن اممية بنود ثلاثة جديدة عاجل في لوقف مبادرة محاورها من وهذه

إقرا أيضا

Photo of رسمياً.. مكتب الصحة بدمت يكشف السبب الحقيقي في وفاة عدد من الاشخاص بصورة مفاجأة

رسمياً.. مكتب الصحة بدمت يكشف السبب الحقيقي في وفاة عدد من الاشخاص بصورة مفاجأة

10 أبريل، 2020
Photo of وزير الدفاع يصدر توجيهات عاجلة لكافة قيادات الوحدات العسكرية

وزير الدفاع يصدر توجيهات عاجلة لكافة قيادات الوحدات العسكرية

10 أبريل، 2020
Photo of تفاصيل الهجوم المسلح على افراد من حراس الجمهورية في مدينة الخوخة

تفاصيل الهجوم المسلح على افراد من حراس الجمهورية في مدينة الخوخة

10 أبريل، 2020
Photo of وفاة 13 شخصا بدمت بنفس الاعراض وسط تكتم حوثي شديد

وفاة 13 شخصا بدمت بنفس الاعراض وسط تكتم حوثي شديد

9 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق