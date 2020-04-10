عاجل: مجلس الأمن الدولي يوجّه دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي

وجّه مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى الاستجابة لإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وقف فوري لإطلاق النار في اليمن.

وأكد مجلس الأمن في بيان له، أن المزيد من التصعيد العسكري في اليمن سيعيق جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار مجلس الأمن الدولي إلى أنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق السلام المستدام في اليمن.

كما أكد على ضرورة الاستجابة لدعوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الأعمال العدائية باليمن فورا والتوصل إلى تسوية سياسية.

