عاجل.. محافظ تعز يفند حقيقة نتائج التحقيقات الاولية بشأن اغتيال عدنان الحمادي

نشرت صفحة عبر موقع “فيسبوك” باسم محافظ تعز نبيل عبده شمسان القدسي نتائج تحقيقات اولية واتهمت دولة قطر والحوثيين بالوقوف خلف عملية اعتيال الشهيد عدنان الحمادي .

وكتب على صفحة الفيسبوك ” لم يتم التأكد من صحتها ” ان التحقيقات الاولية في احداث اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي تشير الى ضلوع دولة قطر ومليشيات الحوثي في تعز.

وأضاف سيكون هناك مؤتمر صحفي للجنة التحقيق في الأيام القادمة.

وفي وقت لاحق نفى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، تصريحات منسوبة إليه حول النتائج الأولية للتحقيقات في قضية مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.

وقال شمسان في تغريدة على “تويتر” قبل قليل، صدها: “لم أنشر أي تعليق أو خبر في الفيس بوك منذ أكثر من خمس سنوات، والموقع الذي ينشر أخبار بإسم نبيل عبده شمسان القدسي محافظ محافظة تعز وغيرها من المواقع هي مواقع مزورة”.