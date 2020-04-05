نخبة حضرموت

عاجل : محافظ حضرموت لوسائل الإعلام وللقيادات العسكرية والأمنية : قرار منع القات نهائي ولا رجعة عنه ⋆

5 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الاعلامي للمحافظ

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن قرار منع القات نهائي ولا رجعة عنه.

وقال المحافظ في تصريح له ظهر اليوم لوسائل الإعلام، وفي سياق كلمته التوجيهية اليوم في القيادات العسكرية والأمنية، إن قرار منع القات نهائي ولا يتحدد بظرف فيروس كورونا فقط.

وأضاف المحافظ ان القرار يشمل كل حضرموت، ويأتي استجابة لمباركات ودعوات من كثير من المواطنين رجلاً ونساءً من داخل وخارج حضرموت.

وقال المحافظ إن توجيهات صارمة صدرت بوقوع أقسى العقوبات على من يتعاطي أو يعمل على تهريب القات من رجال الأمن أو الجيش، وتم رصد مكافآت لمن يبلغ من المواطنين عن مواقع تعاطي أو تهريب للقات، داعياً المواطنين الى المساهمة الفاعلة في انجاح هذه الخطوة التي تصب في مصلحة المجتمع، وتأتي استجابة للمطالبات الشعبية، ولحفظ المجتمع من أضراره.

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