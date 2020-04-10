عاجل | محافظ حضرموت يؤكد إصابة حالة قادمة من الخارج عبر ميناء الشحر بفيروس كورونا

اكد محافظ حضرموت صحة الاخبار حول إصابة حالة قادمة من الخارج عبر ميناء الشحر بفيروس كورونا.

وفي حزمة من التوجيهات اكد محافظ حضرموت دخول حالة مصابة بفيروس كورونا الى ميناء الشحر وعلى اثر ذلك تم اتخاذ حزمة من الاجراءات الاحترازية منها فرض حظر تجوال كلي في المديريات الشرقية ابتداءا من اليوم الجمعة وحتى فجر يوم غد السبت كما وجه بإغلاق مدينة الشحر اغلاقا كليا وعدم الدخول والخروج اليها.

هذه الاجراءات اتخذها المحافظ البحسني اضافة لاجراءات اخرى منها اغلاق ميناء الشحر وتعقيمه وعمل اجراءات الحجر المنزلي لجميع العاملين في الميناء ومتابعة حالاتهم بحسب البيانات المسجلة عنهم.

وفي الوثيقة المرفقة تفصيل لما اتخذه اللواء البحسني من اجراءات حيال ذلك التطور