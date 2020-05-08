نخبة حضرموت

عاجل : محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً باللجنة الأمنية ويوجه بنشر 10 آلاف جندي لحفظ أمن وسكينة المواطنين ⋆

8 مايو، 2020
0

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الاعلامي للمحافظ
رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة اليوم بالمكلا اجتماعاً للجنة الامنية بالمحافظة.
تطرق الاجتماع الى الاوضاع الامنية وأعمال الشغب التي يقوم بها بعض الاشخاص في بعض المدن وتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضبط الامن والحفاظ على سكينة المواطنين .
ووجه المحافظ بنشر قوة كبيرة في المدن من الامن والجيش قوامها 10 ألاف جندي لضبط الامن، وأكد انه لن يتم السماح لمجاميع صغيرة أن تعبث بأمن المحافظة.
وتم في الاجتماع اتخاذ اجراءات استثنائية لضبط الامن ومكافحة الشغب واستخدام وسائل وأسلحة جديدة، وأهاب المحافظ بالمواطنين الالتزام بمواعيد الحظر بناء على التقارير الصحية وحفاظاً على سلامتهم والوقوف الى جانب اخوانهم رجال الامن والجيش في ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المحافظة.
حضر الاجتماع أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آلاف أمن اجتماعا الأمنية المواطنين باللجنة بنشر جندي حضرموت عاجل لحفظ محافظ وسكينة ويوجه يرأس

إقرا أيضا

Photo of انتقالي حضرموت يستنكر حملات التحشيد الإعلامي ضد سقطرى ⋆

انتقالي حضرموت يستنكر حملات التحشيد الإعلامي ضد سقطرى ⋆

8 مايو، 2020
Photo of العقيد باشكيل والرائد الجريري يشكرا مواطني مديرية غيل باوزير على التزامهم بالحظر ⋆

العقيد باشكيل والرائد الجريري يشكرا مواطني مديرية غيل باوزير على التزامهم بالحظر ⋆

8 مايو، 2020
Photo of المكلا : صندوق نظافة ساحل حضرموت وهيئة الهلال الأحمر الاماراتي يدشنان مشروع المير الرمضاني  ⋆

المكلا : صندوق نظافة ساحل حضرموت وهيئة الهلال الأحمر الاماراتي يدشنان مشروع المير الرمضاني  ⋆

8 مايو، 2020
Photo of بيان هام صادر عن قيادة سلطة الوادي والصحراء : “اللواء البحسني هو المحافظ والقائد لمسيرة حضرموت التنموية ⋆

بيان هام صادر عن قيادة سلطة الوادي والصحراء : “اللواء البحسني هو المحافظ والقائد لمسيرة حضرموت التنموية ⋆

8 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق