عاجل: محافظ حضرموت يرفع الحظر والاستمرار في إغلاق منافذ المحافظة

المكلا (المندب نيوز ) خاص

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن رفع الحظر عن المحافظة مع التزام المواطنين والجهات المعنية بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء البحسني في تصريح لإذاعة المكلا مساء اليوم أن قرار رفع الحظر جاء استشعار لمعاناة المواطنين وتقديرا لروحانية الشهر الكريم ومقاضيه ، مؤكدا على إغلاق المنافذ البرية للمحافظة بشكل كامل.

وتقدم المحافظ البحسني باعتذاره للمواطنين عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي .