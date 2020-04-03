عاجل : محافظ حضرموت يعلن رفع حظر التجوال اليوم الجمعة تقديراً للدور الوطني والانضباط الشعبي في عموم المحافظة   ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) المكتب الاعلامي للمحافظ

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رفع حظر التجوال اليوم الجمعة 3 إبريل، وجاء في قرار رفع الحظر :

“تقديراً وعرفاناً للدور الوطني الكبير ومستوى المسؤولية والانضباط الشعبي الذي أظهره أبناء حضرموت عموماً، وقيادات وأفراد قواتنا المسلحة والأمن، وما أظهروه من موقف مسؤول ووطني، واستجابتهم العالية لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وما أظهره المواطنون والأجهزة الأمنية والعسكرية من تفاعل كبير وتنفيذهم بنجاح لقرار حظر التجوال يوم أمس ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، تقديراً لذلك التفاعل وبما حققه من نجاح في تنفيذ الأهداف المرجوة من القرار الذي جاء في سياق الاجراءات الاحترازية للسلطة المحلية لوقاية المجتمع وأهلنا في حضرموت من وباء فيروس “كورونا”، فإننا نعلن رفع حظر التجوال بدءً من هذا اليوم الجمعة 3 إبريل، بعد نجاح الحظر ودراسة وتقييم القرار من مختلف الجوانب، وحرصاً على المصلحة العامة قررنا رفع الحظر، على أن تظل فكرة إعادة القرار الى حيز الوجود موجودة عند الضرورة القصوى ومتى ما شعرنا بالحاجة الملحة لذلك حفاظاً على صحة وسلامة أهلنا في حضرموت الخير والحضارة والعطاء.

ولا يسعنا إلا أن نجدد الشكر لوفاء مواطنينا الأعزاء، وللطواقم الطبية ورجال الطوارئ في مختلف مرافق العمل، وللأجهزة الأمنية والعسكرية، كما ندعوهم مجدداً الى عدم التجمهر والابتعاد عن التجمعات والإلتزام بطرق الوقاية وتوجيهات لجنة الطوارئ وغرفة حفاظاً على سلامتهم التي هي غايتنا وأمانة في أعناقنا” .