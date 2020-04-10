كريتر سكاي

عاجل :مدير أمن الوادي والصحراء العوبثاني يشدد على الإلتزام بحظر التجوال ويحذر من عواقب اختراقه

10 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

دعا مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني المواطنين الى الالتزام بالبيوت وتنفيذ حظر التجوال بداءً من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد العميد العوبثاني ان حظر التجوال بعد ظهور اول حالة في مدينة الشحر بساحل حضرموت وتوجيهات المحافظ اللواء البحسني ووكيل الوادي عصام الكثيري بحظر شامل للتجوال في عموم مديريات المحافظة و رفع حالة الطوارئ والانعقاد المستمر لاتخاذ جملة من الاجراءات و القرارات للعمل على منع انتشار الفيروس في مديريات وادي حضرموت و الصحراء.

وناشد مدير أمن الوادي اولياء الامور بضرورة الحفاظ على ابناءهم ومنعهم من التجوال فيما بين المنازل والاحياء حفاظاً على سلامتهم من انتشار الوباء وحتى لا يكون مصدر عدوى للمجتمع المحلي ، داعيا المواطنين الالتزام بطرق الوقاية والحماية لتفادي انتشار عدوى الفيروس.  

لافتا العوبثاني أن الوضع اليوم مختلفاً عن ما سبقه، آملاً أن الاختراقات الحاصلة في حظر الاسبوع المنصرم لا تتكرر أو يتعرض احد المواطنين للاعتقال نتيجة لاختراق القانون.

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