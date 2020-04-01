ابابيل نت

عاجل : مسؤول عسكري يحسم الجدل ويكشف عن القوة المسيطرة على معسكر اللبنات في الجوف.. فيديو

1 أبريل، 2020
0

كشف الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القرشي، ان مليشيات الحوثيين لا زالت تسيطر على معسكر اللبنات في الجوف.

واكد القرشي في مداخلة هاتفية مع قناة”يمن شباب” ان الجيش لا زال باقي في الجوف وان هناك خطط لاستعادة معسكر اللبنات والحزم .

واوضح ان قيادة الجيش تجري تغييرات عسكرية لقادة في ارض المعركة من اجل تحرير الجوف.

وكانت انباء متضاربة اليوم الثلاثاء تحدثت عن تمكن الجيش الوطني من استعادة معسكر اللبنات بعد ان خسرته امس الثلاثاء في معارك شنها الحوثيين انتهت ببسط سيطرتهم عليه.

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجدل الجوف القوة اللبنات المسيطرة عاجل عسكري على عن في فيديو مسؤول معسكر ويكشف يحسم

إقرا أيضا

Photo of اقرار تمديد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة اسبوعين

اقرار تمديد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة اسبوعين

1 أبريل، 2020
Photo of قصة فتاة يمنية عذراء اسعفت الى مركز طبي واظهرت نتائج الفحص انها حامل وحاول اهلها قتلها.. تفاصيل

قصة فتاة يمنية عذراء اسعفت الى مركز طبي واظهرت نتائج الفحص انها حامل وحاول اهلها قتلها.. تفاصيل

1 أبريل، 2020
Photo of تعز.. السلطة المحلية بجبل حبشي تنفذ حملة امنية لاغلاق اسواق القات ونقل الفرزات

تعز.. السلطة المحلية بجبل حبشي تنفذ حملة امنية لاغلاق اسواق القات ونقل الفرزات

1 أبريل، 2020
Photo of عاجل : بيان قطري غاضب ردا على اتهام الحكومة اليمنية بتقديمها الدعم السياسي والاعلامي لمليشيات الحوثيين

عاجل : بيان قطري غاضب ردا على اتهام الحكومة اليمنية بتقديمها الدعم السياسي والاعلامي لمليشيات الحوثيين

1 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق