ابابيل نت

عاجل : مستشفى مأرب العام يطلق نداء استغاثة وقناة "العربية" تكشف حصيلة الضحايا حتي اللحظة

19 يناير، 2020
0

اطلق مستشفى الهيئة العام في مأرب نداء استغاثة قبل قليل  للتبرع بالدم.

وطلبت المستشفى من المواطنين التوجه اليها من اجل التبرع بالدم للجرحى جراء استهداف معسكر في مأرب. 

وجاء في النداء للتبرع بالدم لإخواننا الجرحى الإخوة المتبرعين أصحاب فصائل الدم A+B+AB+ .

وأفادت قناة العربية الحدث، نقلا عن مصادرها، بارتفاع عدد ضحايا قصف مليشيا الحوثي لمعسكرين تابعين لحكومة الشرعية، إلى 60 قتيلا، وأكثر من 50 جريحا.

وشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، هجوما مزدوجا على معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبان من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
quotالعربيةquot استغاثة الضحايا العام اللحظة تكشف حتي حصيلة عاجل مأرب مستشفى نداء وقناة يطلق

إقرا أيضا

Photo of وزارة الدفاع تصدر بيان عاجل وتحذر بعد هجوم مأرب

وزارة الدفاع تصدر بيان عاجل وتحذر بعد هجوم مأرب

19 يناير، 2020
Photo of دولة اوروبية تنشر منظومة رادار في السعودية

دولة اوروبية تنشر منظومة رادار في السعودية

19 يناير، 2020
Photo of احصائية اولية لعدد ضحايا هجوم مأرب

احصائية اولية لعدد ضحايا هجوم مأرب

18 يناير، 2020
Photo of موقع الماني.. الاوامر تأتي من طهران وعلى الحوثيين السمع والطاعة

موقع الماني.. الاوامر تأتي من طهران وعلى الحوثيين السمع والطاعة

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق