عاجل : مستشفى مأرب العام يطلق نداء استغاثة وقناة "العربية" تكشف حصيلة الضحايا حتي اللحظة

اطلق مستشفى الهيئة العام في مأرب نداء استغاثة قبل قليل للتبرع بالدم.

وطلبت المستشفى من المواطنين التوجه اليها من اجل التبرع بالدم للجرحى جراء استهداف معسكر في مأرب.

وجاء في النداء للتبرع بالدم لإخواننا الجرحى الإخوة المتبرعين أصحاب فصائل الدم A+B+AB+ .

وأفادت قناة العربية الحدث، نقلا عن مصادرها، بارتفاع عدد ضحايا قصف مليشيا الحوثي لمعسكرين تابعين لحكومة الشرعية، إلى 60 قتيلا، وأكثر من 50 جريحا.

وشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، هجوما مزدوجا على معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبان من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.