عدن الغد

عاجل: مسلح يطلق النار على جندي من نخبة شبوة بعدن ويصيبه بجراح

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 36 دقيقة
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عاجل: مسلح يطلق النار على جندي من نخبة شبوة بعدن ويصيبه بجراح

لحظة اطلاق النار صورة تحصلت عليها عدن الغد من مصادرها

 
اطلق مسلح  مجهول  النار على جندي في النخبة الشبوانية ويصيبه بطلقتين في الساق تم اسعافه إلى أحد مشافي عدن.
وعلمت عدن الغد ان الجندي المصاب يدعى (احمد علي سالم) العمر 24 سنة يعمل في النخبة الشبوانية كان قبل يتواجد ظهر اليوم في سوق قات الهاشمي عندما أتى شخص وأطلق عليه الرصاص .
وتم إبلاغ عمليات الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان و على الفور تحرك النقيب كرم المشرقي قائد القطاع إلى موقع الحادث وتم مشاهدة كاميرات المراقبة وأكد التعرف على هوية الجاني وجاري البحث عنه.

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عدن الغد

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