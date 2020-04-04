عاجل.. مصادر تتحدث عن احتراق قارب في المكلا ⋆

“نخبة حضرموت” /خاص

افادت مصادر عن احتراق زورق تبع لخفر السواحل بالمنطقة العسكرية الثانية حيث كان في مهمته التثقيفية والصحية لفحص طواقم البواخر المتواجدة في شواطئ المكلا.

المصادر كشفت عن ان الزورق يتضمن اثنين من صحة ساحل حضرموت وبعض افرادخفر السواحل والحمد لله تم انقادهم، وتم استدعاء مطافي الحريق .

وعن مكان الزورق قالت المصادر انه بالقرب من نهاية خط الكورنيش بالمستشفى الريان حيث ان المسافة مابين الكورنيش والزورق المحترق حوالي 50 متر تقريبآ.