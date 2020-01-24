عاجل.. مصدر ميداني يحسم الجدل بشأن سقوط جبهة نهم

اكدت مصادر ميدانية ان مليشيات الحوثيين اسقطت جبهة فرضة نهم بشكل كامل في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة.

وقال المصدر ان مليشيات الحوثية شنت هجوما عنيفا بالقصف بمختلف الاسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات المسيرة منذ مغرب الخميس حتي سقوط ميسرة الجبهة بشكل كامل.

واكد المصدر ان قوات الجيش اليمني تراجع من الفرضة عقب الهجوم المكثف الذي شنته المليشيات الحوثية.

وافاد المصدر بأن المعركة لا زالت على أشدها في عدة مواقع بين المليشيات الحوثية وقوات الجيش اليمني وقد يكون هناك تغيرات خلال الساعات القادمة.

وشهدت جبهة نهم اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثيين منذ يوم السبت سقط خلال المعارك عدد من القتلى والجرحى.