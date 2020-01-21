عدن تايم

عاجل.. مقتل شخصين على متن سيارة في منصورة عدن

21 يناير، 2020
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لقي شخصان على متن سيارة مصرعهما مساء اليوم برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الدرين بمديرية المنصورة وسط عدن.

وقالت مصادر محلية ان مسلحين على متن طقم صحراوي قاموا باطلاق النار على شابين كانا على متن سيارة مدنية في منطقة الدرين واردوهما قتلا على الفور.

واضافت الواقعة حدثت بالقرب من مغسلة العربية؛ وان الجناة لاذوا بالفرار بعد تأكدهم من مقتل الشابين.

ولم تعرف حتى الان هوية احد المجني عليهما فيما يدعى الاخر محمود علي يحيى الشوش وهو احد منتسبي القوات المسلحة؛  ولم يصدر اي توضيح رسمي.

وتتحفظ عدن تايم عن نشر صور المجني عليهما الملطخة بالدماء.

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