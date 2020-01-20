نخبة حضرموت

عاجل :مقتل عقيد وجندي تابعين للمنطقة العسكرية الأولى وإصابة اثنين اخرين في كمين بوادي حضرموت ⋆

20 يناير، 2020
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القطن(نخبة حضرموت) خاص
أفادت مصادر خاصة لنخبة حضرموت عن حدوث اشتباكات مسلحة بين قوات المنطقة العسكرية الأولى وبين احد قبائل وادي حضرموت في منطقة سر بوادي حضرموت
وذكر المصدر عن مقتل العقيد عبدالعزيز الصوفي وجندي اخر وإصابة اثنين آخرين وهم تابعين لقوات المنطقة العسكرية الأولى ومقتل شخص من قبيلة ال حريز يدعى محمد سليمان بن حريز وإصابة اثنين آخرين بعد اشتباكات مسلحة ظهر اليوم في منطقة وادي سر بمديرية القطن بوادي حضرموت ولم تعرف اسباب الاشتباكات حتى اللحظة
وذكر المصدر عن استنفار بقوات المنطقة الاولى ودخول المدرعات إلى وادي سر

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