المشهد اليمني

عاجل: مقتل مسؤول الأمدد والتموين والتجنيد لمليشيا الحوثي في صرواح ( الاسم + الصورة)

28 مارس، 2020
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المشهد اليمني

لقي مسؤول الأمداد والتموين والتجنيد التابع لمليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعه برصاص الجيش الوطني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب شرقيّ اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، ان القيادي الحوثي ” عبدالله الحمزي” قتل برصاص الجيش الوطني في جبهة صرواح خلال الساعات الماضية.

وأضافت المصادر، ان الحمزي الملقب بـ “أبو محمد” قتل مع أربعه من مرافقيه في صرواح في مواجهات مع الجيش الوطني.

وتشهد جبهة صرواح (غربيّ مأرب) معارك عنيفة ومتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي التي فشلت في كل محاولاتها للتقدم باتجاه مأرب، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات.

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