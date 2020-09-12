المندب نيوز

عاجل: مقتل نجل الشهيد “علي الحدي” وعلاء الحميقاني في زنجبار

12 سبتمبر، 2020
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عاجل: مقتل نجل الشهيد “علي الحدي” وعلاء الحميقاني في زنجبار

زنجبار ( المندب نيوز)  علي مقراط

أفاد مصدر في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين انه تم العثور ليلة الجمعة عن جثتي صالح علي صالح الحدي وعلاء الحميقاني بجوار الصالة المغلقة شرق المدينة.

وذكر المصدر أنه تم الغدر بهما من قبل شخص اوهمهما أن معه سلاح (أبو ناظور) للبيع وان يلتقيا بجوار الصالة مع احضارهم المبلغ وعند وصولهم تم أخذ الفلوس واغتيالهم وقبل قليل انتشر الخبر في أرجاء المدينة وصدم السكان بهذا البناء الصادم.

الجدير بالذكر ان صالح الحدي هو نجل الشهيد علي صالح الحدي القيادي في الحراك الجنوبي التي اغتالته قوات أمنية في العام 2010م بعد مداهمة منزلة بزنجبار واغتالته أمام أسرته وأولاده بصوره بشعة.

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