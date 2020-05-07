نخبة حضرموت

عاجل : مكتب الاوقاف بساحل حضرموت يوجه بإغلاق المساجد حتى اشعار آخر ⋆

7 مايو، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص
         
الموضوع : /  إغلاق المساجد في البداية نهديكم تحياتنا متمنيين لكم التوفيق في جميع مهامكم ..

وبالاشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على توجيهات الأخ المحافظ والقرارات التي خرج بها الإجتماع الموسع الذي عقد بتاريخ 6/5/2020 م بحضور أعضاء اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة وباء كورونا والجهات ذات العلاقة حول حظر التجوال وكذا إلتزام المواطنين بأداء الصلوات في المنازل حفاظا على سلامتهم وعدم فتح المساجد ..

لذا عليكم الإلتزام بتوجيه المصلين بأداء الصلاة في البيوت وعدم فتح المساجد إبتداء من بعد صلاة عصر هذا اليوم 14 رمضان 1441 ه الموافق 7 مايو 2020 م حتى إشعار آخر مع رفع الأذان لكل صلاة ، نسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا والمسلمين والعالم من شر هذا الوباء. ..

                               والله الموفق

       الشيخ/ أحمد بن علي السعدي

    مدير عام مكتب وزارة الاوقاف والإرشاد 
             م/ حضرموت – الساحل

14 رمضان 1441 هجربة 
 7  مايو.  2020 ميلادي

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