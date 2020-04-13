ابابيل نت

عاجل : مليشيا الحوثي تختطف احد ابناء محافظة حضرموت في إب وتلاحق اخر بذريعة كورونا

13 أبريل، 2020
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اختطفت مليشيات الحوثيين اليوم الاحد احد ابناء محافظة حضرموت من بين اسرته في محافظة إب بذريعة مواجهة كورونا.

 

 ونقل الناشط غيلان العماري في منشور له عبر حسابه بموقع “فيسبوك” :حدثني احدهم الان عن أن الأمن قام بالقاء القبض على أحد القادمين من محافظة حضرموت وهو بين أهله وذويه داخل المنزل !!

واضاف، كذلك أحد القادمين من الجارة السعودية تجري المتابعة
مع أهله لتسليمه للجهات الأمنية ..
 يفيد الأب بأن لدى ولده كرت خاص بالحجر الصحي وسيتم موافاة الجهات الرسمية به فور عودة ابنه من مهمة له خارج البيت !!

ما هذا يا أمننا البواسل !

 هناك فجوة أمنية واسعة في مداخل المحافظة وهشاشة وتراخي في الإجراءات ؛ ينفذ من خلالها القادمون من مناطق موبوءة بفيروس كورونا ولولا لطف الله وعنايته لحدثت الكارثة !!

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