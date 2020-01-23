عاجل : مليشيا الحوثي تستخدم اخر اوراقها الدفاعية في نهم وانباء عن تنفيذها لهجوم عكسي لصد زحف الجيش

استخدمت مليشيات الحوثيين اخر اوراقها القتالية لصد تقدم قوات الجيش اليمني في جبهة نهم بارسال كتيبة “الرزامي” بعد انهيار مقاتليها خلال الايام الماضية.

وأكدت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي لجأت للتحشيد وإرسال تعزيزات إضافية للتعويض عن خسائرها الكبيرة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضحت المصادر ، أن المليشيات الحوثية لجأت لإرسال المدعو عبدالله الرزامي مع قواته إلى نهم، في محاولة فاشلة لإنقاذهم من الخسائر.

وأكدت مصادر حكومية أن مصرع الرزامي سيكون في نهم.

الى ذلك كشفت مصادر محلية وعسكرية، عن قيام مليشيا الحوثي بشن هجوم شامل في جبهة نهم، منذ مغرب اليوم الخميس.

المصادر أشارت إلى أن قوات الجيش لاتزال صامدة ومستميتة في مواقعها لصد الهجوم الحوثي.

وأضافت المصادر، بأن الهجوم الحوثي الأقوى باتجاه الميسرة في محاولة للسيطرة وتطويق الجبهة، مع تنوع الهجوم باتجاه الميمنة والقلب.

مصدر عسكري حذرمن الجبهة في خطر حقيقي ويجب تدارك الأمر بدلا عن التخدير.

ويتسائل البعض، هل سيتكرر مشهد حجور في نهم، وتسقط، في ظل خذلان الشرعية، وعدم دعم ومساندة الجبهة.

ومنذ خمسة أيام تخوض القوات الحكومية معارك بطولية في جبهة نهم لقنت فيها المليشيات دروساً في التضحية والإقدام، وسيطرت على مواقع استراتيجية وكبدت المليشيات خسائر فادحة في صفوفها.

ويؤكد مراقبون، أن المليشيات تعيش حالة من الخوف والرعب من القوات الحكومية وتوحد قوى الصف الجمهوري في مواجهتها.