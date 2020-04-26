ابابيل نت

عاجل.. مليشيا الحوثي تستهدف الضالع بصاروخ باليستي قبل قليل وانفجار عنيف يهز المنطقة

26 أبريل، 2020
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أطلقت مليشيا الحوثي الإنقلابية قبل قليل من مساء السبت، صاروخاً باليستيا، باتجاه عاصمة محافظة الضالع، وسقط في منطقة غير مأهولة بالسكان.

وقالت مصادر محلية إن الإنفجار الذي هز أرجاء واسعة من المحافظة، ناجم عن سقوط صاروخ حوثي أطلقته المليشيات بإتجاه الضالع من مناطق سيطرتها شمال المحافظة.

وكانت مليشيا الحوثي قد استبقت اطلاق الصاروخ بتوزيع أخبار مكذوبة للمواقع والقنوات الفضائية عن قصف طيران التحالف لمواقع في مديرية جبن شمال شرق المحافظة، وهو ما لم يحدث.

يأتي هذا وسط استمرار اختراقات مليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الإنسانية المعلنة والتي مددها التحالف العربي لمدة شهر من جانب واحد.

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