ابابيل نت

عاجل : مليشيا الحوثي تصدر اخطر قرار اداري بحق موظفي الدولة.. وثيقة

16 أبريل، 2020
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اصدرت مليشيات الحوثيين اليوم الاربعاء قرارا خطيرا يهدد بحرف الوظيفة العامة بالقطاع المدني والعسكري والأمني.

وحسب وثيقة صادرة من وزارة المالية الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثيين وجهت الوزارة بصرف نصف راتب شهر يناير 2018 لجميع موظفي الدولة بمختلف القطاعات .

والزمت الوثيقة كافة القطاعات والوزارات بتنزيل اسماء المنقطعين والمتغيبين عن العمل وصرف المرتبات يختصر على المتواجدين فقط.

الجدير ذكره بأن مليشيات الحوثيين افرغت الوزارات والقطاعات من الموظفين وتصدر توجيهات كل عاما بتنزيل اسماء المتغيبين وفصلهم عن وظائفهم الذين لجؤ الى النزول الى سوق العمل والنزوح الى المحافظات المحررة لتوفير متطلبات اسرهم بعد ان تسببت المليشيات في انقطاع المرتبات.

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