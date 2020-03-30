عاجل : مليشيا الحوثي تنفذ اول عملية التفاف مفاجئ على مأرب واندلاع اشتباكات مع قبليين

قالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين نفذت عملية التفاف بشكل مفاجئ وغير متوقع في مديرية رحبة غربي محافظة مأرب.

وحسب مصادر محلية أن المجاميع الحوثية تسللت عبر منطقة “يكلا” قادمة من بلاد قيفة برداع، وتوجهت جهة الصدارة.

وأضافت المصادر أن قبائل “آل ابوعشة” و “القرادعة” اشتبكوا مع هذه المجاميع في محاولة لصدها من عبور رحبة وأن الاشتباكات مازالت قائمة حتى وقت كتابة هذا الخبر وفقا لموقع “يمن برس”.

يجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي تحاول جاهدة اختراق محافظة مأرب والتسلل عبر مناطق جبلية في محاولة منها الالتفاف على قوات الجيش والمقاومة في جبهتي صرواح والمشجح، ولكن القبائل تفشل مخططاتها في كل مرة.