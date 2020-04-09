عاجل | نائب الرئيس يعلق على إعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

أكد نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، بأن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس تمام الساعة ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة؛ للتفرغ لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا.

وعبر نائب الرئيس عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.

وأكد نائب الرئيس، بأن سلامة اليمنيين تقع على قائمة أولويات الشرعية وكرست جهودها لذلك وخصصت مبالغ مالية ووجهت باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفايروس، داعياً المجتمع الدولي والجهات الداعمة للاسهام في دعم اليمن أسوة ببقية الدول، بما يمكنه الاستعداد لأي مخاطر صحية محتملة.

وجدد التأكيد على موقف الشرعية الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث وبما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، منوهاً إلى ما يتجرعه اليمنيون من معاناة على مختلف الصعد جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.