عدن تايم

عاجل.. نجاة قائد الحزام الامني بلودر من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

5 ديسمبر، 2019
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نجأ قائد الحزام الامني بمديرية لودر العميد عبدالله عمر الدماني من محاولة اغتيال صباح اليوم بعبوة ناسفة حاولت استهداف موكبه في مفرق شوحط بمدينة لودر .

وتمكن القائد الدماني النجاة باعجوبة من عبوة ناسفة زرعها مجهولين في مفرق شوحط لاستهداف موكبه اثناء عودته من الجولة التفقدية الذي قام بها لبعض المواقع .

وتم افشال العبوة الناسفة وتفجيرها من قبل بعض الخبراء وافشال هذا المخطط الارهابي الجبان .

وتأتي هذه العملية الذي حاولت استهداف العميد الدماني بعد ساعات من الاجتماع الذي تراسه القائد بحضور كافة القيادات الامنية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بالمديرية والذي نص الاجتماع على الوقوف بقوة وحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بامن المدينة واستقرارها .

إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظه أبين

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