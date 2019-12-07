عاجل: نشطاء حضارم يطلقون هاشتاج #حضرموت_ترفض_الإئتلاف

المكلا (المندب نيوز) خاص

أطلق ناشطون حضارم مساء الجمعة على كافة منصات التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #حضرموت_ترفض_الإئتلاف .

ويهدف إطلاق الهشتاج للتعبير عن رفضهم القاطع لإشهار ما يسمى بـ “الإتلاف الوطني الجنوبي” في وادي حضرموت .

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي الحضرمية والجنوبية كافة منذ فجر اليوم غليان شعبي ومنشورات رافضه لتواجد أعضاء ما يسمى بـ “الإتلاف الوطني الجنوبي” في حضرموت .



هذا ودعا الناشطون كافة الأحرار في مدن وادي حضرموت لرفض دعوه ما يسمى “بالائتلاف الوطني الجنوبي “المزمع عقدة صباح الغد السبت في مدينة سيئون .

وحذروا من مثل هذه المكونات المشبوهة التي فشلت سابقاً في إشهار كيانها في عدد من المحافظات الجنوبية، والتي تأتي للترويج عن مخرجات الحوار الوطني اليمني ومحاربة القضية الجنوبية بأوجه جديدة .

