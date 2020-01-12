عاجل.. نشوب خلاف اثناء عملية تبادل الأسرى بين الانتقالي والحكومة في عدن

نشبت خلافات قبل قليل اثناء عملية تبادل الأسرى بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في معسكر التحالف العربي غربي عدن .

وذكرت مصادر مطلعة ان عملية تبادل الاسرى بين الطرفين انطلقت مساء اليوم في معسكر التحالف ، إلا ان الجانب الحكومي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وهو ما تسبب بنشوب خلافات .

واضافت ان العميد صالح السيد رفض استلام الأسرى بسبب احتجاز نائبه في محافظة مأرب ، واعتبر ان هذا يعد التفافا على ما تم الاتفاق عليه .

تفاصيل اكثر حين ورودها .