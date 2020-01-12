عدن تايم

عاجل.. نشوب خلاف اثناء عملية تبادل الأسرى بين الانتقالي والحكومة في عدن

12 يناير، 2020
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نشبت خلافات قبل قليل اثناء عملية تبادل الأسرى بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في معسكر التحالف العربي غربي عدن .

وذكرت مصادر مطلعة ان عملية تبادل الاسرى بين الطرفين انطلقت مساء اليوم في معسكر التحالف ، إلا ان الجانب الحكومي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وهو ما تسبب بنشوب خلافات .

واضافت ان العميد صالح السيد رفض استلام الأسرى بسبب احتجاز نائبه في محافظة مأرب ، واعتبر ان هذا يعد التفافا على ما تم الاتفاق عليه .

تفاصيل اكثر حين ورودها .

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