اليمن العربي

عاجل.. ننشر الحسابات الرسمية والصحيحة لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني

27 مارس، 2020
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أعلن محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، عن إغلاق كافة الحسابات القديمة بعد ظهور حسابات مزيفة تحمل هويته .. محذراً من التعامل معها .

 

وقال في منشور على حسابه الرسمي في الفيسبوك، بعد إغلاق حسابنا القديم على تويتر وظهور مجموعة من الحسابات المزيفة والتي تتحدث بإسمي نود التحذير منها، فهذا هو حسابي الوحيد على تويتر ولا أمتلك أي حسابات أخرى ولا يتم العمل أو الأخذ بأي تصريحات أو قرارات الا من خلاله أو المكتب الإعلامي” .

 

وأضاف أنه تم انشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للاستماع للأراء والشكاوى والمقترحات وايصال رسائلنا للمتابعين وابلاغهم بما يصدر من قرارات وأنشطة تتعلق بحضرموت

 

والحسابات الرسمية هي:-

 

– فيس بوك

https://www.facebook.com/FaragSalmenALbahsani/

– تويتر

https://twitter.com/Farag_ALbahsani

– انستجرام

https://www.instagram.com/faragalbahsani/

 

 

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