عاجل : هجوم صاروخي حوثي على السعودية

قالت مصادر اعلامية سعودية ان الدفاع الجوي السعودي ، اعترض ودمر اليوم الاحد صاروخاً بالستياً ، أطلقته الميليشيات الحوثية بإتجاه نجران جنوب المملكة .

ويأتي هذا الهجوم بعد توقف معلن من قبل جماعة الحوثي عن الهجمات الصاروخية على الاراضي السعودية .

وكانت قد اعلنت جماعة الحوثي ، في 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وقف استهداف السعودية، والذي جاء على لسان مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى “سلطة الحوثيين في صنعاء”، بـ”وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المُسير والصواريخ الباليستية والمُجنحة وكافة أشكال الاستهداف”.