المشهد اليمني

عاجل : هجوم صاروخي حوثي على السعودية

19 يناير، 2020
0
المشهد اليمني

قالت مصادر اعلامية سعودية ان الدفاع الجوي السعودي ، اعترض ودمر اليوم الاحد صاروخاً بالستياً ، أطلقته الميليشيات الحوثية بإتجاه نجران جنوب المملكة .

ويأتي هذا الهجوم بعد توقف معلن من قبل جماعة الحوثي عن الهجمات الصاروخية على الاراضي السعودية .

وكانت قد اعلنت جماعة الحوثي ، في 20 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وقف استهداف السعودية، والذي جاء على لسان مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى “سلطة الحوثيين في صنعاء”، بـ”وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المُسير والصواريخ الباليستية والمُجنحة وكافة أشكال الاستهداف”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
السعودية حوثي صاروخي عاجل على هجوم

إقرا أيضا

Photo of مليشيا الحوثي تعتقل مدير عام شركة شملان للمياه في الحديدة

مليشيا الحوثي تعتقل مدير عام شركة شملان للمياه في الحديدة

19 يناير، 2020
Photo of حصيلة أولية بأسماء ضحايا استهداف معسكر الاستقبال في مأرب والمناطق التي ينتمون لها

حصيلة أولية بأسماء ضحايا استهداف معسكر الاستقبال في مأرب والمناطق التي ينتمون لها

19 يناير، 2020
Photo of إطلاق نار على لجنة لإزالة العشوائيات في المكلا

إطلاق نار على لجنة لإزالة العشوائيات في المكلا

19 يناير، 2020
Photo of طارق صالح يعلق على على حادثة مأرب

طارق صالح يعلق على على حادثة مأرب

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق