عاجل.. هكذا رد "معين عبدالملك" على انباء تقديم استقالته

دحض رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك الانباء الذي تحدثت عن تقديم استقالته، باتصال هاتفي مع محافظ البيضاء وقائد محور بيحان للاطلاع على سير المعركة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، سير العملية العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في جبهتي ناطع والملاجم، شمالي محافظة البيضاء، والمواقع التي تم تحريرها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية اجراها رئيس الوزراء، اليوم، مع محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح بحيبح، واطلع منهم على نتائج العملية العسكرية التي تم تنفيذها واسفرت عن تحرير مسافة تقدر بـ 17 كيلومتر في جبهتي ناطع والملاجم، وتحرير جبل دير الاستراتيجي والجبال المحيطة به، والتي كانت ميليشيا الحوثي تتمركز فيها، إضافة إلى تحرير شعاب اعشار في جبهة ناطع.. مشيرين إلى الانهيارات المتواصلة في صفوف مليشيات الحوثي والتقدم الميداني المستمر للجيش الوطني بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، والمعنويات العالية للابطال في مواصلة التقدم الميداني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ملتزمة انطلاقا من مسؤوليتها برفع المعاناة عن الشعب اليمني واستكمال استعادة الدولة، ولن تتهاون او تضّيع أي فرصة لتحقيق ذلك سلما او حربا وبالطريقة التي تحبذها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحيا الدكتور معين عبدالملك، تلاحم وتكاتف أبناء محافظة البيضاء واستمرار مساندتهم لبواسل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من فلول المليشيا الحوثية.. منوها بالمعنويات العالية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبالتفاف رجال القبائل واسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للانتصار في هذه المعركة الوجودية للحفاظ على عروبة اليمن وامنها واستقرارها، ورفع المعاناة عن شعبها جراء هذا الانقلاب الدموي والعنصري.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تقف ومعها كل أبناء الوطن وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، بثبات وعزيمة في استكمال تحرير ما تبقى من المناطق المتبقية تحت سيطرة الانقلابيين، حتى تحقيق النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث.