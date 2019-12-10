عاجل.. وزارة الاعلام اليمنية تطلق مبادرة وطنية للمصالحة بين المكونات السياسية المناهضة للمشروع الوطني.. ابرز البنود

اطلقت وزارة الاعلام اليمنية مبادرة وطنية لتوحيد الخطاب الاعلامي لمختلف المكونات والتيارات والاحزاب السياسية المناهضة لمليشيا الحوثي.

وقال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر” رصدها محرر أبابيل نت :ايمانا منا بأهمية توحيد الجبهة الوطنية في مقاومة المليشيا الحوثية المدعومة من ايران اعددنا في وزارة الاعلام بمشاركة عدد من الزملاء الاعلاميين مشروع أولى لمبادرة وطنية لتوحيد الخطاب الاعلامي لمختلف المكونات والتيارات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع الحوثي.

واوضح ان المبادرة تهدف إلى حث المكونات السياسية على طي صفحة الماضي وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الخطر الوجودي الذي يهدد حاضر ومستقبل اليمنيين ممثلا بالمليشيا الحوثية،وصياغة ميثاق شرف صحفي، ودعم جهود تنفيذ اتفاق الرياض،وإبراز جهود تحالف دعم الشرعية في دعم اليمن بقيادة الاشقاء في المملكة.

واضاف، توحيد الجبهة الوطنية الإعلامية ركيزة أساسية في توحيد الصف الوطني بمعركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، والمستفيد الوحيد من استمرار الانقسام والتراشق الاعلامي بين المكونات السياسية هو المشروع الايراني واداته الحوثية ومن يسير في نهجها من جماعات الإرهاب والتطرف.

ورحب الارياني بكافة الزملاء من الإعلاميين والصحفيين والناشطين وكل صوت وطني يريد الانضمام لهذه الجبهة الوطنية الاعلامية وابداء الملاحظات وإثراء المشروع بالأفكار، ونؤكد ان المصلحة الوطنية العليا هي الغاية والهدف من هذا الجهد المتواضع الذي نستعد لاطلاقة خلال الايام القادمة.