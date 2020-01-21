عاجل : وزارة الدفاع تمنع الصلاة في المساجد بمأرب

قالت مصادر محلية ان وزارة الدفاع اليمنية وجهت بمنع الصلاة داخل مساجد المعسكرات بمأرب عقب هجومها الحوثيين المتكررة على المساجد.

وحسب المصادر بأن وزارة الدفاع حظرت الصلاة داخل مساجد المعسكرات بشكل جماعي مؤقتا حتي اشعار اخر.

ولفتت المصادر ان التوجيهات قضت بأن تقام الصلاة بشكل انفرادي بعد ان تعرض مسجد اخر اليوم داخل معسكر القوات الخاصة للقصف وادى الى سقوط ثلاثة جرحى.

واضافت بالقول خوفا على سلامة المصلين تم التعميم بشكل مؤقت على الصلاة بشكل انفرادي وليس جماعة داخل المساجد بالمعسكرات وفقا لموقع “كريتر سكاي”.

واستهدف اليوم قبل صلاة العشاء مسجدا داخل معسكر القوات الخاصة عبر صاروخ.

الجدير بالذكر يأتي هذا بعد 48 ساعة من استهداف مسجدا في معسكر تدريبي شمال محافظة مأرب ادى الى وفاة111 جنديا وفقا لمصادر طبية.