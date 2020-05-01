عاجل : وزير المالية يحدد موقفه من اعلان الانتقالي ويصدر اول توجيه للبنك المركزي.. وثيقة

اعلن وزير المالية اليمني سالم بن بريك رفضه بشكل رسمي لقرارات واجراءات مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الادارة الذاتية للجنوب.

ووفقا لوثيقة صادرة من المالية، فقد وجه بن بريك البنك المركزي بعدن بعدم الصرف والانفاق من الايرادات المحصلة لاي كان وتحت اي مبرر.

ودعا الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية الى توريد ايراداتها للبنك المركزي بعدن فقط ومنع بقاءها لدى امناء الصناديق او في حسابات اخرى خارج البنك المركزي.

ويعد هذا التوجيه تحد صارخ لقرارات الانتقالي بالادارة الذاتية للجنوب والسيطرة على موارده التي يقول الانتقالي بان الحكومة بددتها لحساباتها الشخصية وشراء الذمم والولاءات.