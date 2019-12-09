عاجل : وزير قطري يصل السعودية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية وصل إلى الرياض الاثنين لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي قد تشهد تحسنا في العلاقات بعد أزمة بين دول الخليج العربية قائمة منذ عامين ونصف العام.

ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة العام الماضي، لكن لا يزال من المحتمل أن يحضر أمير قطر قمة هذا العام الثلاثاء بعد إجراء مناقشات بين الدوحة والرياض على مستوى رفيع لإنهاء مقاطعة قطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وكشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، عن إحراز تقدم لوضع حد للأزمة المستمرة بين الدوحة ودول في مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017، متحدثا عن محادثات مع السعودية تأمل بلاده أن تكون نتائجها إيجابية.

ولم يتطرق آل ثاني إلى تفاصيل عن فحوى المحادثات مع السعودية أو الأطراف التي شاركت فيها “نظرا لحساسية القضية”، لكنه أضاف “إننا على الأقل ننتقل من الطريق المسدود والاستعصاء والطلبات الـ13 وغيرها من التفاصيل إلى الحديث عن رؤية مستقبلية”.

وتقدمت الدول الأربع في 22 يونيو 2017 بلائحة من 13 مطلبا كشرط لإعادة علاقاتها مع الدوحة، تضمنت إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة على الأراضي القطرية وخفض العلاقات مع إيران.

وجدد الوزير القطري التأكيد على رفض بلاده التدخل في سياستها الخارجية، مشيرا إلى أن “الطلبات الـ13” التي كانت الرياض وحلفاؤها يضعونها كشرط للمصالحة ليست على طاولة البحث.