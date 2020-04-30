عاجل :وفاة امرآة عقب اصابتها بفيروس كورونا في عدن

توفت امرآة ليل الاربعاء بمستشفى عدن الالماني بالمنصورة.

وقال مصدر لكريتر سكاي:تم اسعاف امرآة تعاني من انخفاض حاد بصفائح الدم الى مستشفى عدن الالماني منذ شهر .

واضاف:كانت مرقدة بالانعاش مع ٣٢ حالة وكان اهلها يزوروها يوميا دون اي وقاية تذكر كون الاطباء لم يكتشفوا اصابتها بكورونا.

واختتم:بعد وفاتها اكتشف الاطباء انها مصابة بكورونا والخوف ان يكون اهلها اصيبوا بالاضافة للذين ترقدوا معها بالمستشفى وخالطوها.