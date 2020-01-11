عدن تايم

عاجل: وفاة سلطان عُمان "قابوس" بعد 50 عامًا من الحكم

11 يناير، 2020
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أعلن ديوان البلاط السلطاني وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عامًا، فيما دعا مجلس الدفاع العائلة الحاكمة لاختيار خليفته في ولاية الحكم، حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية (أونا).

وقال البلاط السلطاني، في بيان بوقت مبكر من صباح السبت، إنه “ينعي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المُعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة”.

وأضاف البيان أن السلطان قابوس رحل “بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عامًا منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من يوليو/تموز 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة”.

وأشار البيان إلى أن مسقط اتبعت “سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا” في عهد السلطان قابوس.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى السلطان قابوس زيارة قصيرة إلى بلجيكا لتلقي لعلاج في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعد وقت قصير من إعلان الخبر، أصدر مجلس الدفاع في سلطنة عُمان، بيانًا، قال فيه إن السلطنة والأمة فقدت “الحكيم رمز السلام”.

وأضاف مجلس الدفاع العُماني إنه اجتمع استنادًا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101 / 96)، برئاسة المجلس بالإنابة سلطان بن محمد النعماني، وبحضور جميع أعضائه، من قادة الجيش وأجهزة الأمن الداخلي والشرطة والجمارك.

ودعا المجتمعون مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، بحسب بيان مجلس الدفاع.

ويشار إلى أن السلطان قابوس ليس له وريث من نسله، حيث انفصل عن زوجته الوحيدة بعد عامين من الزواج دون أن يكون لهما ذرية.

يأتي هذا فيما قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط، إنها شعرت بالحزن العميق لوفاة السلطان قابوس، مُضيفة: “لقد فقدنا أحد قادة العالم العظماء – (كان لديه) رؤية مسؤولة عن ازدهار عمان وتقدمها خلال نصف القرن الماضي”.

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