عاجل.. وكالة سبأ الرسمية تنشر بالصور تفاصيل اول لقاء لرئيس الوزراء بعد انباء وصوله الى عدن

نشرت وكالة سبأ الرسمية تفاصيل اول لقاء لرئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك بعد انباء وصوله الى محافظة عدن أمس السبت .

وعقد رئيس الوزراء لقاء اليوم الاحد بالعاصمة السعودية الرياض مع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة وهو ما يدحض انباء عودته الى عدن.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة لمحافظة مأرب، بما فيها في مجال البنى التحتية خاصة مطار مأرب ومشاريع الطرق الحيوية وغيرها، منوها بما تحظى به محافظة مأرب من اهتمام لدى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية نظرا لما قدمته من نموذج متميز في تحقيق النهوض والتعافي من الحرب التدميرية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ضمن مخططها التخريبي الذي استهدف اليمن واليمنيين دون استثناء.

وأشاد رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم الأحد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بجهود السلطة المحلية وكافة الأجهزة المختصة في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استئناف تصدير النفط الخام، بما يعود بالفائدة على المحافظة والاقتصاد الوطني بشكل عام.. مؤكدا دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب على مستجدات الأوضاع في المحافظة على ضوء الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، والاحتياجات المستقبلية على المدى القصير والمتوسط، في إطار الأولويات الملحة والعاجلة خاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين، والنازحين في المحافظة.

وثمن محافظ مأرب الدعم الحكومي المستمر لقيادة السلطة المحلية ومتابعة رئيس الوزراء اليومية لمستوى الأداء وتوجيهاته بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات .. مشيرا إلى ان الجهود جارية وبوتيرة عالية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة، بما فيها الممولة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تحية تقدير لقبائل البيضاء وأبنائها الابطال الميامين على ما قدموه ويقدموه من نموذج في التصدي الشجاع للانقلاب الحوثي وتلقين عناصره المتمردة هزيمة قاسية ومذلة، والالتفاف صفا واحدا لمناصرة إخوانهم في المحافظات الأخرى لاستعادة السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وأكد ان التضحيات الجسيمة التي يقدمها كل الشرفاء على امتداد اليمن ستظل محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن وسيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، حيث جرى مناقشة مستجدات سير المعارك وآلية استكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية.

واستمع رئيس الوزراء من المحافظ السوادي إلى شرح موجز حول مستجدات الجبهات في محافظة البيضاء والاحتياجات الضرورية لاستكمال تحرير ما تبقى من أجزاء ومناطق المحافظة.

وأكد الدكتور معين أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تولي كافة المناطق المحررة اهتماماً خاصاً..مشيراً أن الحكومة تسعى دائماً إلى عودة الحياة وتطبيع الأوضاع من خلال تمكين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية من مزاولة عملها وفقا والإمكانيات المتاحة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تلاحم وتكاتف أبناء محافظة البيضاء واستمرار مساندتهم لبواسل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة من فلول المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

بدوره عبر محافظ البيضاء عن تقديره لاهتمام الحكومة ودعمها احتياجات المحافظة ودورها في تطبيع الأوضاع في مختلف المجالات.. مشيرا إلى ان العمليات العسكرية مستمرة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة البيضاء، وحتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية.

وفي وقت سابق أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، نباء إن رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وفريقه عادوا إلى عدن أمس الاحد لمباشرة مهام أعمالهم، وتطبيع الأوضاع، وفقاً لما نص عليه «اتفاق الرياض» الموقّع في الخامس من الشهر الحالي.