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عاجل.. ولي العهد السعودي يصل الامارات في زيارة رسمية والملف اليمني على طاولة المناقشات

ابابيل نت ابابيل نت منذ 16 دقيقة
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وصل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، تتناول علاقات البلدين.

ويتوقع مراقبين أن يتصدر ملف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أولوية المباحثات بين قادة البلدين.

وتعد الزيارة لولي العهد السعودي لأبوظبي، هي الثانية خلال عام، حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات في نوفمبر الماضي.

وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي، بأعلام السعودية، في ترحيب شعبي واسع.

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