ابابيل نت

عاجل : ياسر العواضي ينفجر غضبا ويوجه اخر انذار للحوثيين في البيضاء

3 مايو، 2020
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كشف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشيخ ياسر العواضي، عن مساع تجريها مليشيا الحوثي، للتلاعب بقضية جريمة قتل جهاد الأصبحي داخل منزل زوجها بمديرية الطفة.

وأشار العواضي،  في تدوينة على حسابه في تويتر، إلى توضيح الشيخ الخضر الأصبحي الذي نفى فيه قبول التحكيم من جانب الحوثيين، كما زعمت وسائل إعلام المليشيا.

وقال العواضي يخاطب الحوثيين: “إن عاد فيكم رجل رشيد وعقلاء فمطلب الناس العدالة ورفع الظلم والبطش”.

وأكد أن “التلاعب في قضايا كهذه واستخدام التهديد والضغوط لن يجدي، مضيفا: “اقبلوا للحل بصدق فموقفنا واحد”.

وقال الشيخ ياسر العواضي، في تدوينة أخرى: “لا تتركوا (أي الحوثيين) بعض مشرفيكم يغووكم والتلاعب بالوقت ليس في مصلحة الجميع والمطالب واضحة وعادلة وليشهد الناس وعقلاء الانصار على ذلك ومحاولة تزييف الحقائق”.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة عن مساعي ومحاولات فرض وساطة قبلية بين ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران من جهة وبين قبائل أصبح في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفادت المصادر أن مشائخ مرق يقودون وساطة لإرغام أبناء أصبح بقولو الحكم بدم الشهيد جهاد الأصبحي و تهدئة غضب أبناء البيضاء تجاه الميليشيا الحوثية. 

وذكرت المصادر أن رجال وقبائل البيضاء ومنهم أوليا دم الشهيدة أجمعوا بابقول بأن الشهيد بنتنا و اختنا جميعاً وثأرها دين في رقابنا.

وأوضحت المصادر أن رجال القبائل قالوا “ومن يفاوض الحوثي لا يمثلنا”.

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