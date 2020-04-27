عادات عدنية جميلة في رمضان مستمرة رغم المعاناة "صور"



عدن تايم / صالح العبيدي

التقطت عدسة عدن تايم صورا لعادات عدنية جميلة خلال شهر رمضان الفضيل لازالت مستمرة في مدينة عدن رغم المعاناة.

من تلك العادات العدنية ازدحام الاسواق بباعة الاصناف المختلفة من مائدة الفطور العدنية الشهيرة ومنها اللحوح الذي يستخدم لتحضير طبق الشفوت، والقلايات من سمبوسة وباجية وكاتليس ومطبق وفرولي واصناف متنوعة من العصائر.

تزدحم اسواق عدن بالاعمال التزينية وبالباعة والمتسوقين الذين اعتادوا خلال شهر رمضان ببيع هذه الاصناف المتنوعة وسط ترحيب واقبال كبيرين من المواطنين.

عادات عدنية جميلة لازالت مستمرة رغم تفاقم المعاناة وتدهور الخدمات الاساسية وحر الصيف الشديد، هذه العادات تقاوم كل تلك المعاناة في سبيل البقاء.