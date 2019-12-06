عادل الجبير.. هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

جاء ذلك خلال منتدى حوار روما الخامس في العاصمة الإيطالية، الذي انطلق اليوم؛ لبحث قضايا الهجرة والأمن في دول المتوسط.

وأكد على أهمية ”حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم“، لا سيما أنها (طهران) ”تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول“، لذلك شدد على ضرورة ”التحلي بالصرامة مع إيران“، رغم قوله إنه ”لا أحد يسعى إلى الحرب“.

وأشار الجبير إلى أن اليمن ذا أهمية خاصة بالنسبة للسعودية، وأن ”تدخل إيران هناك مدمر“، لكن ”هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن“.



وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض، الأسبوع المقبل، بيد أن ”تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها“.