المشهد اليمني

عاصر الحكم العثماني وتوفي وهو يصلي .. وفاة اكبر معمر يمني ”صالح الاحوس” عن عمر 148 عام

31 مارس، 2020
0
المشهد اليمني

توفي اليوم الثلاثاء اكبر معمر يمني الحاج ( صالح ناصر الاحوس ) عن عمر يناهز ١٤٨ عام في قرية قراضه الرياشيه رداع بمحافظة البيضاء.

واكد مصدر خاص لـ”المشهد اليمني” ان الحاج( صالح ناصر الاحوس ) من مواليد عام من مواليد1897، توفي اليوم وهو يصلي بالمسجد, بعد ان قضى عمره إمام للجامع .

واضاف المصدر ان الحاج الاحوس عاصر الحكم العثماني , وانه كانت لديه ذاكرة قوية، وكان يتذكر أحداثًا جسامًا وقعت في اليمن حكم الاتراك لليمن .

واشار الى ان الحاج الاحوس كان يقرأ القرآن باستمرار معتمدا على قوة نظره، مؤكدا أن ذاكرته كانت تشبه ذاكرة إنسان في سن الشباب وكان أمام جامع ولم يترك الصلاة في المسجد حتا فارق الحياة فيه .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اكبر الاحوس الحكم العثماني صالح عاصر عام عمر عن معمر وتوفي وفاة وهو يصلي يمني

إقرا أيضا

Photo of إفتتاح مركز العزل العلاجي لفيروس كورونا في سيئون

إفتتاح مركز العزل العلاجي لفيروس كورونا في سيئون

31 مارس، 2020
Photo of قيادي حوثي يقتل آخر في اشتباكات بصنعاء بعد تصفية قياديين بصعدة

قيادي حوثي يقتل آخر في اشتباكات بصنعاء بعد تصفية قياديين بصعدة

31 مارس، 2020
Photo of بالفيديو: شاهد أبطال الجيش الوطني على مشارف سوق صرواح بعد دحر الميليشيا الحوثية

بالفيديو: شاهد أبطال الجيش الوطني على مشارف سوق صرواح بعد دحر الميليشيا الحوثية

31 مارس، 2020
Photo of الحوثيون يعلقون على تصريحات السفير السعودي بخصوص التواصل معهم

الحوثيون يعلقون على تصريحات السفير السعودي بخصوص التواصل معهم

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق