مأرب برس

عاصفة تضرب محافظة يمنية ومسئول يعلن عن خسائر كبيرة

7 ديسمبر، 2019
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تسببت عاصفة “بافان” التي تضرب محافظة سقطرى (شرقي اليمن)، في تهدم عدد من المنازل وإصابة مواطنين.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إن سقطرى تشهد منذ أربعة أيام أمطار غزيرة وسيول، ارتفعت شدتها منذ 24 ساعة، مشيرًا أن أضرار كبيرة لحقت بشبكة الطرق والمنازل والمنشآت الخدماتية، جراء السيول الكبيرة والانهيارات الصخرية.

وأضاف في تصريحات نقلتها الأناضول ” أن العديد من منازل المواطنين تهدمت، وخسائر كبيرة لحقت بالمزارع والثروة الحيوانية والأملاك، إضافة إلى عدد من المصابين (لم يحدد عددهم)، فيما لم يصل بلاغات عن حالات وفاة حتى صباح السبت.

وأوضح الوزير أن السلطات المحلية تبذل جهودا لفتح الطرق وإيواء المنكوبين، مبينًا أن هناك حاجة ماسة لمواد الإيواء ومواد الإغاثة.

وتتأثر محافظة سقطرى منذ أيام بالعاصفة المدارية “بافان” حيث شهدت المحافظة أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة مع تدفق كبير للسيول في بطون الأودية والطرقات.

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تضرب خسائر عاصفة عن كبيرة محافظة ومسئول يعلن يمنية

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